Uomini e Donne, figlia di Rosetta ringrazia Maria De Filippi
di Redazione
28/01/2015
Rosetta, la celebre e anziana opinionista di Uomini e Donne, che tra l'altro stimolò la creazione del trono over, è passata a miglior vita qualche giorno fa, rattristando tutto lo staff del celebre programma, compresa la De Filippi.
Tantissimi i messaggi di cordoglio postati sui social network dopo la morte di Rosetta, anziana energica e risoluta. L'anziana opinionista aveva perso il marito, l'unico amore della sua vita: l'evento la gettò nel tunnel della desolazione. Solo Uomini e Donne riuscì a tirarla su. Lo ha ricordato la figlia durante un'intervista rilasciata a Di Più.
"Dopo la morte di mio padre, nel 2002, si vedeva negli occhi di mia madre che si era spento qualcosa... poi, fortunatamente, è arrivata Maria e la sua vita, inaspettatamente ha preso una piega diversa", ha asserito la figlia di Rosetta.
