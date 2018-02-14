Home Gossip Cecilia Rodriguez e Francesco Monte sempre più vicini dopo il flirt con Paola Di Benedetto?

di Redazione 14/02/2018

In questi giorni non si farà altro che parlare di Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. Secondo quanto rivelato da alcune fonti di gossip i due ragazzi sarebbero sempre più vicini... Che sia tutta colpa del flirt nato con Paola Di Benedetto all'Isola dei famosi 2018? Ignazio Moser su Francesco Monte: Ho sempre saputo tutto Nel corso di questi ultimi giorni siete andati scusa per caso Francesco Monte marijuana, tanto che adesso interpellate stata anche Cecilia Rodriguez che non ho potuto fare a meno di esprimere un suo parere sulla vicenda. La sorella di Belen Infatti ha dichiarato di aver trovato fuori luogo le accuse, soprattutto perché apparentemente infondate. Secondo alcuni rumors provenienti dal mondo del gossip però la cosa avrebbe infastidito Ignazio Moser, anche perché ci sarebbe un continuo scambio di messaggi tra Cecilia e Francesco. Ignazio Moser però in una su Instagram Stories ha dichiarato di essere sempre stato a conoscenza di quello che faceva la: "Io ho sempre saputo, persino il contenuto dei messaggi". Francesco Monte lascia L'Isola dei Famosi 2018 Non parlare di Francesco Monte e l'Isola dei Famosi 2018 è davvero impossibile. L'ex tronista ha deciso di lasciare il reality a causa delle accuse che gli sono state mosse da Eva Henger, riguardante appunto l'uso di marijuana. Il tronista comunque sia sull'isola non ha lasciato soltanto la parte più importante del gioco, ma anche Paola Di Benedetto. Tra i due ragazzi pare che sia nato un bellissimo flirt e a raccontarlo è stato lo stesso Francesco Monte in occasione dell'intervista rilasciata Silvia Toffanin a Verissimo. Il ragazzo ha anche dichiarato di aver voglia di scoprire come potrebbero andare le cose una volta che l'ex Madre Natura abbia fatto ritorno in Italia. Cecilia Rodriguez e gossip su Francesco Monte In queste ultime ore però come abbiamo appena annunciato abbiamo avuto modo di vedere Cecilia Rodriguez e il gossip su Francesco Monte riguardante Paola Di Benedetto e non solo. A quanto pare l'ex coppia dall'arrivo dall'ex Madre Natura nella vita l'ex tronista potrebbe avere fatto in modo che i due si riavvicinassero. Una parziale conferma la troviamo nelle parole di Cecilia Rodriguez pubblicate da Chi: "Mi dispiace che sei uscito dall'isola perché gli avrebbe cambiato la vita. Se si fosse innamorato sarei stata felice per lui".

