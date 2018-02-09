Home Uomini e Donne Giulia De Lellis contro Valentina Virginali: la polemica sul web

Giulia De Lellis contro Valentina Virginali: la polemica sul web

di Redazione 09/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Continuano le battaglie di Giulia De Lellis contro Valentina Virginali. E due ragazze che provengono da mondi differenti, una dello sport l'altro da Uomini e Donne, Pare che abbiano inventato una nuova polemica sul web. Giulia De Lellis e Andrea d'amante sempre più innamorati? Subito dopo la fine del Grande Fratello Vip Giulia De Lellis e Andrea D'amante si sono diretti in America. A quanto pare due ragazzi, che sono sempre più innamorati l'uno, stanno vivendo un periodo davvero d'oro per il loro lavoro. La conferma di quanto detto è arrivata dalle ultime storie pubblicate sia da Giulia De Lellis e Andrea D'amante durante il loro soggiorno a Los Angeles. L'ex corteggiatrice è sempre più addentrata nel mondo della moda, del beauty e del fashion mentre la musica di Andrea D'amante negli U.S.A. sembra essere davvero apprezzata. Valentina virginali e gli attacchi ti Stefano Laudoni In questo periodo abbiamo imparato a conoscere Valentina Virginali grazie anche alla sua storia d'amore con Stefano Laudoni. I due sportivi hanno catturato l'attenzione del web non solo grazie alla loro bellezza ma soprattutto grazie a questa grandissima storia d'amore vissuta con leggerezza e passione. Raccontare il momento della loro separazione è stata la stessa Valentina Virginali che in un post dedicato all'ex fidanzato l'ha descritto come l'amore più importante della sua vita. Adesso però pare che la cestista è modella tu sia felice tra le braccia di Scott Ulaneo. Dopo la pubblicazione di una foto su Instagram ecco che arrivano i primi attacchi di Stefano Laudoni: "Si sbaglia sempre. si sbaglia per rabbia per amore per gelosia... Ci sono sguardi che dicono tutto e parole che non esprimono nulla. Non è mettendo in cattiva luce gli altri che si acquisisce splendore". Giulia De Lellis contro Valentina Virginali? Nel corso di queste ultime ore però si è diffusa la notizia secondo cui Giulia De Lellis sia contro Valentina Virginali. Tra le due ragazze pare che non sia mai corso buon sangue, soprattutto adesso che è stata alimentata una polemica sul web e relativa ad una foto. Secondo quanto denunciato da Le bimbe di Giulia De Lellis, sembrerebbe che Valentina Virginali abbia invitato l'ex corteggiatrice in uno scatto. La foto in questione mostra entrambe di schiena in topless, con l'unica differenza che Giulia De Lellis l'ha pubblicata da Los Angeles mentre Valentina Virginali da Sanremo... Inutile immaginare la scheda di commenti contro la cestista che siano stati pubblicati Nel corso delle ultime ore, tanto da diventare una vera e propria....

Condividi Facebook Twitter Whatsapp