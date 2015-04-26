Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Giulia Luzi presenta "L’amore che torna"

Redazione Avatar

di Redazione

26/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Protagonista del musical teatrale "Romeo & Giulietta, Ama e cambia il mondo", tra quelli di maggior successo degli ultimi anni, Giulia Luzi si lancia in un nuovo progetto e sbarca in radio con il singolo "L'amore che torna", del quale Tgcom24 offre in anteprima il video. Video che è sapientemente diretto dalla professoressa di "Amici", Veronica Peparini, coreografa di livello internazionale, celebre anche per essere una tra le professoresse e le coreografe della trasmissione "Amici" di Maria de Filippi. E "L’amore che torna" richiama come dal nome, la ricerca dell’equilibrio in amore, tra la gioia e la sofferenza dei sentimenti; un tema particolarmente delicato e ricorrente per chi oscilla tra i ricordi e il desiderio di stabilità. Una tematica che Giulia Luzi interpreta in maniera intensa e “partecipe” e della quale racconta: ”L’amore che torna' parla di amore, un amore che come sempre porta gioia, trasformazione e sofferenza, ma che ci fa sentire vivi.” quindi ha aggiunto “Credo che in molti potranno rispecchiarsi in questa canzone, io me la sento particolarmente addosso”. Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Gianna Nannini canta in playback al serale di Amici: ironia del web

Articolo Successivo

Charlotte Gainsbourg: ineguagliabile in "Samba", mondi diversi si uniscono

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016