Giulia Luzi presenta "L’amore che torna"
di Redazione
26/04/2015
Protagonista del musical teatrale "Romeo & Giulietta, Ama e cambia il mondo", tra quelli di maggior successo degli ultimi anni, Giulia Luzi si lancia in un nuovo progetto e sbarca in radio con il singolo "L'amore che torna", del quale Tgcom24 offre in anteprima il video. Video che è sapientemente diretto dalla professoressa di "Amici", Veronica Peparini, coreografa di livello internazionale, celebre anche per essere una tra le professoresse e le coreografe della trasmissione "Amici" di Maria de Filippi. E "L’amore che torna" richiama come dal nome, la ricerca dell’equilibrio in amore, tra la gioia e la sofferenza dei sentimenti; un tema particolarmente delicato e ricorrente per chi oscilla tra i ricordi e il desiderio di stabilità. Una tematica che Giulia Luzi interpreta in maniera intensa e “partecipe” e della quale racconta: ”L’amore che torna' parla di amore, un amore che come sempre porta gioia, trasformazione e sofferenza, ma che ci fa sentire vivi.” quindi ha aggiunto “Credo che in molti potranno rispecchiarsi in questa canzone, io me la sento particolarmente addosso”. Michela Galli
Articolo Precedente
Gianna Nannini canta in playback al serale di Amici: ironia del web
Articolo Successivo
Charlotte Gainsbourg: ineguagliabile in "Samba", mondi diversi si uniscono
Redazione