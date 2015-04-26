Home Musica Giulia Luzi presenta "L’amore che torna"

Giulia Luzi presenta "L’amore che torna"

di Redazione 26/04/2015

Protagonista del musical teatrale "Romeo & Giulietta, Ama e cambia il mondo", tra quelli di maggior successo degli ultimi anni, Giulia Luzi si lancia in un nuovo progetto e sbarca in radio con il singolo "L'amore che torna", del quale Tgcom24 offre in anteprima il video. Video che è sapientemente diretto dalla professoressa di "Amici", Veronica Peparini, coreografa di livello internazionale, celebre anche per essere una tra le professoresse e le coreografe della trasmissione "Amici" di Maria de Filippi. E "L’amore che torna" richiama come dal nome, la ricerca dell’equilibrio in amore, tra la gioia e la sofferenza dei sentimenti; un tema particolarmente delicato e ricorrente per chi oscilla tra i ricordi e il desiderio di stabilità. Una tematica che Giulia Luzi interpreta in maniera intensa e “partecipe” e della quale racconta: ”L’amore che torna' parla di amore, un amore che come sempre porta gioia, trasformazione e sofferenza, ma che ci fa sentire vivi.” quindi ha aggiunto “Credo che in molti potranno rispecchiarsi in questa canzone, io me la sento particolarmente addosso”. Michela Galli

