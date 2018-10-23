Home Gossip Chiara Ferragni chiede scusa per la festa di Fedez: "No messaggi sbagliati"

Chiara Ferragni chiede scusa per la festa di Fedez: "No messaggi sbagliati"

di Redazione 23/10/2018

Nel corso delle ultime ore Fedez e Chiara Ferragni sono stati protagonisti di un acceso dibattito. Nel mirino delle critiche troviamo Chiara Ferragni che chiede scusa per la festa di Fedez. Fedez primo compleanno da papà Fedez qualche settimana fa ha festeggiato il suo primo compleanno da papà a Los Angeles. La coppia di neo sposini si era recata in America per alcuni impegni lavorativi, oltre che per un'operazione che il piccolo leone ha dovuto subire le orecchie. Anche in questo caso il popolo del web non è stato molto gentile con Chiara Ferragni. La domanda su web sarebbe stata la seguente: perché far operare un bambino in America, in Italia non mi sono medici professionisti capaci di eseguire un intervento del genere? Ad ogni modo tutto sembrava essere risolto grazie alle ottime condizioni di cui gode Leone, ormai star del web come papà e mamma. oggi però si parla delle critiche che il web ha mosso per i festeggiamenti italiani del compleanno di Fedez. Festeggiare il compleanno in un supermercato Come abbiamo spiegato all'inizio di questo nostro articolo, molti fan di Chiara Ferragni e Fedez sarebbero indignati per la scelta di festeggiare il compleanno in un supermercato. A quanto pare, Chiara Ferragni voleva regalare a suo marito un compleanno sui generis e ci sarebbe anche riuscita. Il primo a rispondere alle critiche del web è stato Fedez. Il cantante sul suo profilo Instagram dice: "Mi sono defilato dalla festa per dirti una cosa, ho letto su Twitter che molti si sono lamentati pensando che stiamo sprecando del cibo. Tutti quelli che si sono indignati sappiate che la spesa il cibo e domani verrà donata ai più bisognosi. L'unica storia di spreco che avete visto è la mia e me ne assumo le responsabilità. Ho lasciato una foglia di lattuga, sono stato preso delle fuori della testa e chiedo umilmente scusa per questo. Non è una festa per esprimere opulenza è una cosa simpatica e che hanno voluto fare per me, Spero che abbiate". Chiara Ferragni Instagram, le scuse per i follower Dopo il messaggio pubblicato da Fedez anche Chiara Ferragni ha deciso di chiedere scusa ai fan. La reginetta di Instagram lo fa proprio attraverso i suoi canali social. Chiara Ferragni Instagram Stories pubblica un messaggio scritto, del quale vengono racchiuse tutte le scuse. "Volevamo organizzare una festa speciale a sorpresa per fede, in una location particolare - scrive Chiara Ferragni -. L'idea del supermercato c'era piaciuta, la location è tutto il cibo toccato sarebbe stato pagato da noi e avevamo deciso di fare una grossa spesa da donare in beneficenza. Come in festa, ci sono stati episodi di goliardia. in questo contesto, gesti che sono stati normali accettati in qualsiasi parti, sono stati visti da molti come associazione di ricchezza e perdita di valori. Mi dispiace se qualcuno si è sentito offeso, volevamo far passare un messaggio che è l'esatto contrario. Siamo persone che amano scherzare prendersi in giro, ma anche persone con dei valori".

