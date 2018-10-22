Home Gossip Giulia De Lellis sul presunto nuovo fidanzato: "È fantastico ma..."

di Redazione 22/10/2018

Ancora una volta il mondo del gossip torna a parlare di una delle influencer più amate e diventate famose grazie a Uomini e Donne. Dopo tanti rumors Giulia De Lellis parla del presunto nuovo fidanzato. Giulia De Lellis influencer Abbiamo imparato a conoscere e amare Giulia De Lellis grazie al suo ruolo di corteggiatrice per Andrea Damante. La coppia ha vissuto due anni d'amore molto intenso, peccato pero non siano riusciti a superare una crisi. Nel corso di questa estate, inoltre, Giulia De Lellis sarebbe stata protagonista di un presunto flirt con Flavio Briatore. I due si sarebbero conoscitivo in occasione di una serata dove era presente Fedez, cantante preferito del figlio del noto imprenditore. In quel caso però il gossip è stato messo subito a tacere. Oggi per l'influencer si parla di nuovo fidanzato, Cristiano Iovino a sua volta ex di Sabrina Ghio. L'influencer dopo il Grande Fratello Vip Giulia De Lellis e Andrea Damabre pare che abbiano subito delle importanti perdite dopo la fine della loro storia d'amore. Campagne pubblicitarie in America, una vacanza safari in Africa seguita da una bellissima dichiarazione d'amore... Per poi leggere sui magazine "Andrea Damante mi rivedrà nel duemilamai". L'influencer dopo il Grande Fratello Vip ha visto comunque la sua vita cambiare radicalmente. Giulia De Lellis è fidanzata? La domanda che tutti si pongono è: ma Giulia De Lellis è fidanzata? da quello che leggiamo sui giornali sembrerebbe che gli influencer possa avere trovato l'amore insieme a Cristiano Iovino, la verità però sarebbe tutt'altra. Aspirare come stanno le cose tra i due ragazzi è stata la stessa Giulia De Lellis in occasione di un'intervista rilasciata a Libero. Nella dichiarazione è possibile leggere: "Al momento sono presa dal lavoro, non sono fidanzata. Lui è un ragazzo fantastico, Ma quando mi fidanzerò con qualcuno sarà la prima comunicarlo".

