Sgarbi risponde per le rime a Fiorello: "Il maleducato è lui"

Fiorello aveva criticato Sgarbi, giorni fa, definendolo "maleducato". Lo showman aveva scritto su Twitter di essere stato trattato male durante il Maurizio Costanzo Show (era in collegamento audio), biasimando anche lo stesso conduttore.

Vittorio Sgarbi non ha tardato a replicare: "Non ho capito questo cazzo di Fiorello, come si chiama. Cosa vuole, che ascolti in silenzio come fosse il requiem la sua canzoncina? E’ una cosa inaudita, non c’era nulla di religioso e il collegamento era assolutamente imperfetto. Non rompa i coglioni, il maleducato è lui. Fiorello non è né Mozart né Beethoven, una canzone di musica leggera accompagna la vita. Posso ascoltare Pazza Idea di Patty Pravo e scopare nello stesso momento oppure Sapore di sale mentre sono in bagno. Il collegamento era molto difficile, io sentivo a metà, a un certo punto sembra che il collegamento fosse chiuso, invece è tornato e gli hanno chiesto di cantare una canzone. Io mi sono messo a parlare al telefonino perché la vita è più importante di queste cose, ho risposto e non ho ascoltato la canzone. Ma che cazzo vuole?".