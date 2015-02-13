"Cinquanta sfumature di grigio" nei cinema italiani: venduti 300.000 biglietti

Ieri è uscito nelle sale italiane l'attesissimo "Cinquanta sfumature di grigio", film tratto dall'omonimo romanzo scritto da E. L. James che è divenuto un bestseller.

"Cinquanta sfumature di grigio" è connotato da una trama coinvolgente e da numerose scene 'piccanti'. I protagonisti Anastasia Steele e Christian Grey sono interpretati rispettivamente da Dakota Johnson e Jamie Dornan. "Cinquanta sfumature di grigio" diventerà un blockbuster? Forse sì, forse no. C'è chi ha avuto la fortuna di assistere alla première ma è rimasto deluso, anzi annoiato.

In Italia sono già stati polverizzati 300.000 biglietti per assistere alla proiezione del film nei cinema. Come detto, nel film ci sono sono molte scene 'spinte'. La giovane laureanda Anastasia Steele viene ammaliata dal 50enne affascinante Christian Grey.

Nel cast di "Cinquanta sfumature di grigio", oltre a Jamie Dornan e Dakota Johnson, ci sono Victor Rasuk, Luke Grimes e Jennifer Ehle. La pellicola, lo ricordiamo, è diretta da Sam Taylor-Johnson.

Dakota Johnson ha detto si essersi un po' trovata in disagio a girare le tante scene in cui appare senza veli ed ha vietato ai suoi parenti di recarsi al cinema per vedere il film. "Ho imposto ai miei di non vedere il film, la sola idea mi imbarazza", ha sottolineato Dakota, aggiungendo che i genitori "non hanno saputo niente sino a che non ho ottenuto la parte, e dopo la sorpresa iniziale sono stati molto incoraggianti. Non credo abbiano letto il libro, forse mia madre, mio padre senz'altro no".

Non ci resta che andare al cinema per andare a vedere "Cinquanta sfumature di grigio".