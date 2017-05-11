Home Uomini e Donne Uomini e Donne news: è Soleil la scelta di Luca Onestini

di Redazione 11/05/2017

Tutte le previsioni della vigilia sono state rispettate. Nonostante il pubblico facesse il tifo per Giulia Latini, la scelta di Luca Onestini a Uomini e Donne è la modella italo-americana Soleil Sorgé e così anche Cecilia Zaharrigo è rimasta fregata per la seconda volta dopo essere stata scaricata alla fine un anno fa da un altro tronista, Oscar Branzani. Le anticipazioni tv di Uomini e Donne dicevano che decisiva per la scelta del tronista bolognese sarebbe stata l'ultima esterna perché con Soleil era rimasto poco e quindi si capiva che ormai aveva le idee chiare. E in effetti quando lei è scesa dalla scalinata di Piazza del Popolo a Roma dopo averlo fatto attendere a lungo, lui subito le è corso incontro per abbracciarla e sembrava non volerla mollare mai. Molto romantiche anche le due esterne con Cecilia e Giulia, eppure si è capito che il cuore del tronista batteva per la bionda corteggiatrice nonostante in passato avesse espresso molti dubbi sulla ragazza. Luca ha voluto chiamare prima Cecilia, spiegandole che nonostante sia stato molto bene con lei non è la fortunata e la corteggiatrice torinese gli augura buona fortuna perché ne avrà bisogno. Poi arriva Giulia: con lei nelle ultime settimane è andata molto meglio, ma non basta per la scelta. E la ragazza ammette che l'aveva già capito, anche se ha sperato fino all'ultimo e lo saluta in lacrime. Alla fine rimane solo Soleil, che qualche settimane fa aveva anticipato il suo 'no': il tronista le ricorda i momenti belli e le liti, tutti i dubbi che ha avuto, ma ammette che senza di lei fa fatica. Nonostante molti gli dicano che può essere uno sbaglio, “Soleil, sei tu la mia scelta folle” le dice. Un attimo di esitazione, poi lei lo abbraccia e bacia e scendono i classici petali sulla nuova coppia.

