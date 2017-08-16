Home Gossip Cristiano Malgioglio fuori dal Grande Fratello Vip 2017?

Cristiano Malgioglio fuori dal Grande Fratello Vip 2017?

di Redazione 16/08/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Solo una mossa pubblicitaria per creare ancora maggiore curiosità attorno alla sua partecipazione e quindi indirettamente anche attorno al reality di Canale 5, oppure un rischio reale? Ancora non lo sappiamo con certezza, ma c'è il rischio concreto che Cristiano Malgioglio nonostante ormai sia certa la sua partecipazione al secondo Grande Fratello Vip rinunci ad entrare come concorrente nella Casa più spiata d'Italia. Nelle ultime ore infatti il sito del settimanale Novella 2000 ha lanciato uno scoop clamoroso: Cristiano Malgioglio nonostante sia stato provinato e scelto per il GF Vip 2017 avrebbe un grosso problema a casa. Il noto cantante e opinionista infatti è molto affezionato ad un serpente che gli fa sempre compagnia e, come hanno confidato alcuni suoi amici attualmente in vacanza nel Salento, non vorrebbe separarsi dall'animale anche se sappiamo benissimo che ai concorrenti del reality non è permesso portare animali domestici. In passati è stata fatta qualche eccezione per i cani, ma non hanno nulla a che vedere con un serpente che, anche se addomesticato, potrebbe creare non pochi problemi con gli altri inquilini forzati. Sembra strano però che di tutto questo Malgioglio non abbia parlato con la produzione quando gli è stato proposto l'ingaggio e forse il motivo è da ricercare piuttosto nel lauto ingaggio che Cristiano avrebbe chiesto per partecipare, il cachet più alto rispetto a quello di tutti gli altri e forse su questo non si è ancora trovato un accordo. Ma in fondo era stato lui stesso, qualche settimana fa quando era stato intervistato a #Estate su Canale 5 ad anticipare che se avesse partecipato al Grande Fratello Vip sarebbe stato la vera star del programma.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp