Home Uomini e Donne Elga del Trono Over contro la redazione di Uomini e Donne

Elga del Trono Over contro la redazione di Uomini e Donne

di Redazione 13/08/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Non è la prima volta che arrivano accuse pesanti alla redazione di Uomini e Donne, ma se l'attacco viene portato da chi ha vissuto dall'interno quanto succede negli studi del Trono Over allora come minimo merita attenzione. Sono parole pesanti infatti quelle che ha usato Elga Profili, storica protagonista del dating show di Maria De Filippi, nota anche per le sue liti con Gemma Galgani, anche se ormai manca da un paio di anni dal programma. Elga con un lungo post su Facebook ha deciso di denunciare quella che secondo lei non è una situazione chiara perché molto di quello che vede il pubblico di Uomini e Donne non sarebbe vero, o comunque sarebbero situazioni esasperate e montate ad arte dalla redazione approfittando del fatto che il programma come tutti sanno è registrato e quindi possono mandare in onda quello che vogliono. Così secondo la Profili viene deciso a tavolino chi mettere in risalto e chi invece destinare in un angolo, ma soprattutto vengono tagliati certi passaggi che di primo pomeriggio, in fascia protetta, non potrebbero essere trasmessi. In fondo lo aveva ammesso anche Maria De Filippi quando aveva parlato dei violenti scontri tra Tina e Gemma, non è una novità assoluta. L'ex dama del Trono Over quindi punta il dito contro l'audience perché sembra chiaro che molto di quanto succede a Uomini e Donne è frutto soltanto della voglia di rendere più accattivante il programma anche a rischio di penalizzare qualcuno. Elga anticipa che ci sarebbe molto altro da dire, ma lo farà nelle prossime settimane con altri video su Facebook, anche se le sue rivelazioni hanno diviso il pubblico. Aveva solo voglia di farsi rivedere dopo un periodo lontano dalle telecamere sperando in una nuova chiamata?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp