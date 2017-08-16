Home Gossip UeD Gossip : Andrea Melchiorre e Giulia Latini amore finito

di Redazione 16/08/2017

Tiene ancora banco il bacio che Andrea Melchiorre ha dato ad un'altra mentre stava con Giulia Latini. Lui si giustifica così Il flirt estivo tra Andrea Melchiorre e Giulia Latini, i due ex corteggiatori romani che hanno fatto la storia di Uomini e Donne negli ultimi due anni, si sta trasformando in una telenovela. Solo qualche giorno fa l'ex corteggiatrice di Luca Onestini aveva risposto alle domande insistente dei fans confermando la storia, Andrea da parte sua aveva ammesso un interesse, c'erano anche le immagini ma tutto è finito nel giro di poche ore con una coda di polemiche per il presunto tradimento da parte di Melchiorre. L'ex corteggiatore (e scelta) di Valentina Dallari due anni fa, dopo essere uscito da Tempation Island 2017 effettivamente si era impegnato per vedere se con Giulia poteva esserci qualcosa in più di una bella amicizia e tutto sembrava andare per il meglio. Ma si è accorto in fretta che non poteva funzionare e così ha mandato un messaggio alla Latini prima che uscissero le foto di quel suo bacio ad un'altra ragazza in una discoteca di Porto Cervo. Ora, travolto dalle polemiche, ha deciso di renderlo pubblico per dimostrare di essere in buona fede. Nel messaggio Andrea spiega di non essere pronto a portare avanti una conoscenza partita con il piede sbagliato e non vuole continuare a discutere di chi sia la colpa. “Ci siamo frequentati – scrive tra l'altro - non è andata per un motivo o per l'altro, non siamo stati a letto, mi sono affezionato e voglio evitare di chiudere male con una persona come te. Sarà un momento sbagliato, sarò sbagliato io, non lo so ma è meglio così”. L'ex corteggiatore e tentatore specifica che quelle frasi sono dell'11 agosto, prima della sua serata in Sardegna e quindi secondo lui non c'è stato tradimento. Ma Giulia la pensa in modo diverso perché dice di non essere mai stata scaricata tanto che la mattina dopo lui si è fatto vivo come al solito. E solo quando sono uscite quelle immagini, le ha telefonato giustificandosi con il fatto di avere bevuto troppo. Voi a chi date ragione?

