Droni, primo corso per piloti a Roma: iscrizioni partiranno da maggio
di Redazione
09/03/2015
I droni, ossia quei piccoli velivoli senza pilota, radiocomandati da remoto attirano molte persone e sono molto utili. I droni potrebbe facilitare la vita, ad esempio, alle forze dell'ordine.
A Roma è stato organizzato il primo corso italiano di droni. A maggio partiranno le iscrizioni presso l'Università degli Studi Link Campus University. Il corso di guida è stato promosso insieme all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac). I partecipanti impareranno a comandare perfettamente i droni, che diventeranno degli esperti di aerofotogrammetria con i Sistemi Aeromobili di Pilotaggio Remoto (Sapr).
Insomma, il corso mira a formare i futuri specialisti in materia, che saranno sempre più utili tra qualche anno.
