House of Cards, teaser annuncia terza stagione: appuntamento al 27 febbraio

E' apparso online un teaser incentrato sulla terza stagione di House of Cards, che inizierà ad essere trasmessa il prossimo 27 febbraio sulla piattaforma online.

A mostrare il teaser, su Facebook, è stato Netflix. Nel video non si vede il volto dei personaggi, che vengono ripresi dal collo in giù. House of Cards ha consentito a Netflix di diventare importante nell'ambito della produzione di serie originali. L'enorme investimento (100 milioni di dollari circa) è stato ricompensato con tanto successo, audience e 23 nomination agli Emmy,