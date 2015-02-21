Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

House of Cards, teaser annuncia terza stagione: appuntamento al 27 febbraio

Redazione Avatar

di Redazione

21/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

E'  apparso online un teaser incentrato sulla terza stagione di House of Cards, che inizierà ad essere trasmessa il prossimo 27 febbraio sulla piattaforma online.

A mostrare il teaser,  su Facebook, è stato Netflix. Nel video non  si vede il volto dei personaggi, che vengono ripresi dal collo in giù. House of Cards ha consentito a   Netflix di diventare importante nell'ambito della  produzione di serie originali. L'enorme investimento (100 milioni di dollari circa) è stato ricompensato con tanto successo, audience e  23 nomination agli Emmy,

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Elisa sfiderà Emma nel serale di Amici: è ufficiale

Articolo Successivo

"Meraviglioso Boccaccio", omaggio alla Toscana dei fratelli Taviani

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018