Grande Fratello Vip, ecco i primi concorrenti

di Redazione 04/08/2017

I giochi per il cast del secondo Grande Fratello Vip sono quasi fatti e dopo le molte anticipazioni tv delle scorse settimane adesso arrivano le prime conferma, anche se ancora non ufficiali. Nelle scorse ore Cristiano Malgioglio, che è stato spesso opinionista in diversi reality, aveva praticamente confermato da solo la sua partecipazioni ma ora è il noto giornalista Alberto Dandolo che svela al pubblico buona parte dei nuovi gieffini. Un paio di concorrenti del GF Vip arrivano da Uomini e Donne: una è l'ex tronista Rosa Perrotta, che è stata anche l'ultima ad uscire dal dating show a maggio quando ha scelto Pietro Tartaglione, ma l'altra non è come sembrava fino a qualche giorno fa Soleil Sorgé che ha anche smentito via social. Si tratta di un personaggio amatissimo ma anche molto discusso come Giulia De Lellis, ex corteggiatrice che dalla primavera 2016 fa coppia fissa con l'ex tronista Andrea Damante. Il suo compagno però, almeno per le prime puntate, non la potrà seguire perché a settembre sarà impegnato con alcune date come deejay tra la California e la Cina. Su Dagospia le altre rivelazioni di Alberto Dandolo riguardano Aida Yespica e Carmen Di Pietro, altri due nomi che già da qualche settimana venivano accostati al reality di Canale 5. Insieme, nel 2004, avevano partecipato all'Isola dei Famosi e ora si ritrovano nella Casa. Ma ci saranno anche Jeremias e Cecilia Rodriguez che però come successo con Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli entreranno in gioco come concorrente unico. E poi due attrici che uniscono più generazioni, Simona Izzo e Serena Grandi. In tutto quelli in gara dovrebbero essere dodici, quindi manca ancora qualche nome all'appello.

