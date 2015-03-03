Loading...

Ferrari, Marchionne ottimista: "I piloti sono veramente gasati"

Redazione Avatar

di Redazione

03/03/2015

Il presidente della Ferrari, Sergio Marchionne, è positivo. Nel corso di un'intervista al Salone di Ginevra, il numero uno della casa di Maranello ha sottolineato che spera nella vittoria del Mondiale prima del 2018: "Penso sia una cosa dovuta: per i tifosi della Ferrari, la sua storia, e chi lavora in azienda".

Soffermandosi sulla stagione ventura, Marchionne ha detto: "Saremo alla pari con la Red Bull quando andremo sul circuito. Non mi voglio sbilanciare né essere critico". Il presidente della Ferrari ha poi aggiunto: "La situazione, quando sono arrivato, non era buona. I ragazzi, uomini e donne, hanno fatto cose eccezionali e non me lo sarei mai aspettato. Andiamo in pista e poi vediamo. I piloti ci sono, sono veramente gasati, come dice qualcuno".

