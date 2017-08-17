Home Gossip Filippo Bisciglia e Pamela Camassa crisi superata

di Redazione 17/08/2017

Filippo Bisciglia come conduttore di Temptation Island negli ultimi quattro anni ci ha abituato a farsi per lavoro i fatti delle altre coppie, ma negli ultimi tempi anche lui ha vissuto un periodo non facile. Sono stati molti infatti i rumors di una possibile crisi con la sua storica fidanzata Pamela Camassa anche se entrambi non hanno mai confermato (ma nemmeno smentito) che la mancanza di immagini insieme fosse il primo indizio di un distacco. Adesso però arrivano alcune immagini che in un colpo solo cancellano tutte le voci e i commenti pesanti degli haters. Sull'ultimo numero del settimanale 'Chi' infatti Filippo e Pamela sono stati immortalati insieme a Maria De Filippi che hanno raggiunto ad Ansedonia, dove quest'ultima è di casa. E si volti dei due ragazzi, sorridenti mentre si abbracciano e si dedicano anche ad un giro con le moto d'acqua, dicono tutto sul loro attuale momento. Forse c'è stato un periodo difficile, ma lo hanno messo alle spalle e sono pronti a ripartire, come hanno fatto molte delle coppie di fidanzati che in questi ani sono passate da Temptation Island. Non sappiamo se Queen Mary su sia messa in mezzo per riconciliarli, di certo però da adesso in poi nessuno parlerà più di una possibile rottura in vista. Questo per l'ex gieffino è un momento d'oro: il docu reality di Canale 5 è stato in assoluto uno dei programmi più visti (sport a parte) nell'estate televisiva ottenendo risultati anche migliori rispetto alle passate edizioni e lui è già confermato per il 2018. Intanto però potrebbe tornare in video già a settembre perché il suo nome è tra i possibili protagonisti di Tale e Quale Show, il talent di Rai 1 al quale la sua Pamela ha già partecipato cinque anni fa.

