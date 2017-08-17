Home Gossip GF Vip, Alfonso Signorini svela il cast

GF Vip, Alfonso Signorini svela il cast

di Redazione 17/08/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ormai non ci sono più molti segreti sulla seconda edizione del Grande Fratello Vip. A poco più di tre settimane dal via è stato Alfonso Signorini, che tornerà come opinionista principe del reality di Canale 5, a svelare dalle pagine di 'Chi' quasi tutto il cast dei concorrenti che entreranno in casa l'11 settembre prossimo. Dovrebbero essere sedici in tutto e la rivista Mondadori li ha svelati quasi tutti confermando i rumors di questi giorni. Sicuramente ci saranno Giulia De Lellis e Luca Onestini, grandi protagonisti nelle ultime due stagioni di Uomini e Donne come corteggiatrice e tronista, ma anche i fratelli Jeremias e Cecilia Rodriguez (che valgono per uno come era stato con Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli), Aida Yespica, Serena Grandi, Carmen Di Pietro, Simona Izzo ed Elettra Lamborghini che promette di essere la scheggia impazzita del GF Vip. E ancora il comico Gianluca Impastato, i conduttori Marco Predolin e Daniele Bossari, nome che fino ad oggi non era mai uscito fuori, il modello Stefano Sala (ex marito di Dayane Mello e padre di sua figlia Sofia), ma anche due sportivi come la pallavolista Veronica Angeloni e Ignazio Moser, figlio dell'ex campione del mondo di ciclismo Francesco. Gli ultimi due posti potrebbero essere assegnati a Cristiano Malgioglio, che deve ancora sciogliere alcuni dubbi con la produzione a cominciare dal permesso di portare in Casa il suo amatissimo serpente, e a Rosa Perrotta, l’ex tronista di Uomini e Donne che è felicemente fidanzata con Pietro Tartaglione. Il cast definitivo ci sarà già nei prossimi giorni in tempo comunque per gli shooting che servono per lanciare il programma.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp