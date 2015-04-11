NBA, Gallinari incontenibile al Pepsi Center: 47 punti in 46'
di Redazione
11/04/2015
Serata da incorniciare per Danilo Gallinari, che è stato incontenibile nel match contro Dallas, realizzando 47 punti in 46'. L'italiano è stato il miglior giocatore in campo. Peccato che Denver non abbia vinto. La partita, al Pepsi Center è finita 144-143.
"Sarebbe stato anche più divertente se avessimo vinto. Il modo in cui eravamo rientrati in partita era stato impressionante. E' stata una grande gara, spero che i tifosi si siano divertiti", ha affermato Gallinari, dispiaciuto per la sconfitta della sua squadra.
