NBA, Gallinari incontenibile al Pepsi Center: 47 punti in 46'

Serata da incorniciare per Danilo Gallinari, che è stato incontenibile nel match contro Dallas, realizzando 47 punti in 46'. L'italiano è stato il miglior giocatore in campo. Peccato che Denver non abbia vinto. La partita, al Pepsi Center è finita 144-143.

"Sarebbe stato anche più divertente se avessimo vinto. Il modo in cui eravamo rientrati in partita era stato impressionante. E' stata una grande gara, spero che i tifosi si siano divertiti", ha affermato Gallinari, dispiaciuto per la sconfitta della sua squadra.