Gemma Galgani news: tutta la verità su Marco e Giorgio

di Redazione 12/05/2017

Gemma Galgani è veramente innamorata di Marco Firpo oppure ancora una volta la storica 'dama' torinese del Trono Over rimarrà fregata? Intervistata dal settimanale 'Oggi' lei conferma che la storia sta decollando, ma vuole prendersi tutto il tempo necessario per conoscerlo meglio anche perché in passato come sanno bene anche i suoi fans è rimasta scottata da uomini che l'avevano illusa e che invece poi l'hanno scaricata. Uno di questi è certamente Giorgio Manetti, protagonista con Gemma di una storia d'amore che aveva entusiasmato il pubblico di Uomini e Donne ma che l'estate scorsa è naufragata. Ancora una volta la Galgani conferma di avere fatto tutto il possibile per tenere in piedi il rapporto. Oggi che è finita non è certamente contenta di come sia andata, ma non ha nessuna voglia di riaprire il rapporto. Invece con Tina Cipollari è guerra aperta: “Siamo nemiche. C'è un astio che continua da anni e lei ha assoldato un esercito intero contro di me”. Ma adesso che è diventata un personaggio così amato dal pubblico non le piacerebbe fare parte del mondo dello spettacolo? Gemma ammette che in passato le sono arrivate alcune proposte ma ha sempre detto di no. “ Preferisco strappare i biglietti per il talento altrui che venderli per me. Non recito mai, nemmeno nella vita, nemmeno in tv. Sono sincera. Il mio unico motore sono le emozioni”. Ecco perché è comunque felice che sui social siano migliaia quelli che la seguono, un modo per entrare nelle case degli italiani e per tenere sempre un contatto diretto con loro.

