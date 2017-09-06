Home Gossip Grande Fratello Vip, spunta il concorrente misterioso

di Redazione 06/09/2017

Grazie alle ultime anticipazioni tv del settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni' che ha presentato ufficialmente tutto il cast conosciamo il nome dei concorrenti pronti ad entrare lunedì prossimo, 11 settembre nella Casa del Grande Fratello. Ma siamo davvero sicuri che sia finita così? La stessa rivista Mondadori ha svelato che c'è almeno ancora un personaggio misterioso pronto ad entrare in gioco anche se succederà solo nelle settimane successive. Così nelle ultime ore so stanno sprecando le ipotesi per scoprire chi possa essere il concorrente a sorpresa del GF Vip 2017. Uno dei nomi più gettonati è certamente quello di Rosa Perrotta perché l'ex tronista campana era data per certa solo fino a qualche giorno fa e un'immagine postata dalla produzione del reality sembrava confermare tutti i rumors. Lei non aveva mai confermato ma nemmeno smentito la sua presenza e non lo ha fatto nemmeno adesso che sembra tagliata fuori. Starà mantenendo un profilo basso in attesa che la produzione del reality decida se veramente far entrare lei e anche le tempistiche del suo ingresso? Ma ci sono anche altre ipotesi molto suggestive. Come quelle della modella céca Ivana Mrazova che nel 2012 è stata una delle vallette al Festival di Sanremo insieme a Gianni Morandi. E ancora, l'ex tronista Andrea Offredi che come aveva svelato un paio di settimane fa la rivista 'Vero' si stava tenendo pronto per entrare a Grande Fratello iniziato per andare ad infiammare ancora di più un ambiente che si annuncia comunque già molto frizzante.

