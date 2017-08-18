Home Gossip Grande Fratello Vip, Elettra Lamborghini rinuncia?

Grande Fratello Vip, Elettra Lamborghini rinuncia?

di Redazione 18/08/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Da un paio di settimane i rumors sul Grande Fratello Vip indicavano in Elettra Lamborghini una delle possibili concorrenti a sorpresa per il reality di Canale 5 e in effetti nelle anticipazioni tv del settimanale 'Chi' sul cast praticamente ufficiale il nome della vulcanica ereditiera c'è inserito in mezzo a molti altri. Lei ha lasciato che passasse qualche ora, si è goduta questa botta di nuova popolarità, ma poi ha deciso di puntualizzare come stanno veramente le cose con una Instagram Story rivolta alle centinaia di migliaia di followers che ha sui social. Elettra ha detto di essere contenta per tutti i messaggi di incoraggiamento e di complimenti che le sono arrivati, ma la sua partecipazione al GF Vip non è affatto così sicura. In effetti sono tre anni che praticamente non si ferma un attimo, tra le registrazioni di Super Shore e del Grande Fratello Vip in Spagna che è finito soltanto tre mesi fa. E quindi secondo i suoi fans, quale dovrebbe essere la decisione? L'ereditiera di una delle famiglie più ricche e potenti nel mondo delle auto italiane non dice apertamente che si chiama fuori dal Grande Fratello Vip anche se lo fa capire. Solo qualche giorno fa, intervistata da TvZap in effetti aveva confessato che le sarebbe piaciuto di più fare un reality all'aperto, tipo l'Isola dei Famosi 2018, ma soprattutto MTV (che trasmette Super Shore) è l'unico canale che le permette di essere vera fino in fondo e quindi si fida ciecamente di quello che mandano in onda, perché lo rappresenta appieno. Su Canale 5 invece forse rischia di essere tagliata, di avere dei filtri che non le piacciono e quindi pensa di dire no.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp