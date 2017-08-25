Home Gossip Simone Susinna è amore con Mariana Rodriguez

Simone Susinna è amore con Mariana Rodriguez

di Redazione 25/08/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'esperienza all'Isola dei Famosi 2017 gli è servita per farsi conoscere dal grande pubblico, ma nonostante le molte voci di flirt con almeno un paio di compagne d'avventura sulle isole dell'Honduras in realtà Simone Susinna l'amore sembra averlo trovato una volta uscito dal reality. Da settimane si inseguono i rumors di un suo legame speciale con Mariana Rodriguez (l'anno scorso concorrente al Grande Fratello Vip) e anche se non sono mai arrivate conferme dirette, la storia sta veramente decollando. Indirettamente lo ha confermato lo stesso modello siciliano intervistato dal settimanale 'Nuovo', dicendo che con Mariana vuole godersi il rapporto al massimo e senza troppi pensieri perché con lei comunque tutte ha assunto un sapore speciale. Simone non si sbilancia e in fondo a 24 anni è normale che voglia vivere questa storia giorno per giorno. Ma anche la modella venezuelana qualche settimana fa, intervistata dallo stesso settimanale aveva confermato che loro erano qualcosa in più di semplici amici: “Ci piace definirci single, ma non troppo” aveva concluso e intanto la storia sta andando avanti. L'ex concorrente dell'Isola dei famosi 2017 però ha anche parlato del rapporto con gli altri che hanno partecipato con lui al reality. Non ha mantenuto i contatti praticamente con nessuno, salvo un paio di telefonate per salutare Raz Degan, anche se non ha nessun rimpianto. Quell'esperienza i tv gli è servita per raggiungere un pubblico maggiore e crede di esserci riuscito: “E ora mi voglio godere al massimo questo momento”, ha concluso.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp