UeD news: Giulia De Lellis tutta la verità sulla gravidanza

di Redazione 27/09/2016

Giulia De Lellis e Andrea Damante diventeranno presto genitori? Una news di gossip che aveva scosso la Casa del Grande Fratello Vip nei giorni scorsi anche perché era stato lo stesso ex tronista a rivelare questa possibilità, confermando però che non c’era nessuna certezza. E la fidanzata fino a lunedì sera ha fatto pensare che fosse tutto vero, non confermando e nemmeno smentendo la notizia. In realtà Giulia De Lellis voleva tenersi la verità per la diretta del Grande Fratello Vip, anche se non si è sbilanciata fino in fondo. “Per il momento non ho nulla da dire. Se mai dovessi essere incinta, Andrea sarà il primo a saperlo e di conseguenza anche tutti voi”. Già, perché la coppia nata quattro mesi fa a Uomini e Donne ha sempre vissuto il suo amore alla luce del sole e i fans dei ‘Damellis’ hanno sempre saputo tutto di loro. I due ragazzi fino ad oggi hanno bruciato le tappe e non appena Andrea avrà finito il suo percorso al GF Vip, come confermano le news di gossip, andranno a convivere a Milano dove lei si è anche iscritta ad una Facoltà per entrare nel mondo della moda. Ma se saranno in due oppure in tre lo dirà solo il tempo.

