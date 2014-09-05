Gigi Buffon e Ilaria D’Amico in dolce attesa?

Continua la luna di miele per il portiere della Juventus e la giornalista di SKY, che dopo aver passato le vacanze in Grecia, ora si rilassano tra le onde del capoluogo Ligure, La Spezia. A pubblicare le foto è stata la nota rivista “Diva e Donna”, la quale accenna anche ad una possibile gravidanza della bellissima presentatrice Ilaria D’Amico. Tra gli scatti che vi mostreremo di seguito, ne troviamo uno in particolare che faccia pensare ad una possibile dolce attesa per la nuova coppia del mondo dello spettacolo. Per ora non abbiamo ancora certezze, ma vi terremo aggiornati.

Di seguito le foto scattate dal famoso settimanale "Diva e Donna":