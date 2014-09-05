Michelle Hunziker e il pancino sospetto
di Redazione
05/09/2014
La coppia Hunziker - Trusardi non lascia trapelare nulla sulla presunta nuova gravidanza della conduttrice svizzera, naturalizzata italiana. Non si parla di altro da quando la bella Michelle è stata fotografata fuori dallo studio di un ginecologo. Sono poi iniziate a circolare delle foto dalle quali sembrerebbe spuntare un pancino sospetto e la logica conclusione è che Aurora e Sole stiano per avere un fratellino/sorellina. Come ricordiamo la bella Michelle ha una figlia di 17 anni, Aurora, avuta con Eros Ramazzotti e Sole di 11 mesi, avuta dall’attuale compagno Tomaso Trussardi. Michelle passeggia spesso con la mamma e il suo abbigliamento in questo periodo è piuttosto morbido, quasi a voler nascondere delle rotondità. Intanto sono state fatte le pubblicazioni di matrimonio, che si dovrebbe celebrare a Bergamo, la coppia ha indicativamente parlato di fine novembre, ma da indiscrezioni sembrerebbe che invece il matrimonio sarà il 10 ottobre, giorno del compleanno di Sole. Circolano addirittura delle voci secondo le quali si tratterebbe di due gemelli, ma questo è tutto da vedere, per ora, se la notizia è confermata facciamo tanti tanti auguri alla bellissima e sempre sorridente Michelle e al suo Tomaso.
