Giulia De Lellis, novità lavorative per la corteggiatrice di UeD

di Redazione 22/05/2017

Giulia De Lellis è sempre più lanciata verso la sua nuova carriera. L'ex corteggiatrice e scelta di Andrea Damante a Uomini e Donne ha appena festeggiato un anno d'amore con l'ex tronista con una dolce dedica via social (“Da quel giorno sono cambiate tante cose anche se io continuo a guardati come se fosse oggi la prima volta”, ha scritto fra l'altro nel post), ma non si accontenta solo di aver sistemato il suo privato. Ora infatti è diventata un'importante influencer e dopo aver aperto il suo canale Youtube nel quale carica tutorial di trucco ha deciso che quello deve essere il suo mondo anche in futuro. Così, come ha confessato a Domenica Live ospite della sua amica Barbara d'Urso, Giulia De Lellis ha anticipato che vuole andare anche oltre: “Sto entrando nel mondo del make up – ha confessato - e sto chiudendo alcuni contratti importanti con grosse aziende”. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è andata oltre, forse anche per scaramanzia, ma già in passato non aveva mai nascosto la sua voglia di investire il suo futuro nel mondo della moda. Evidentemente la popolarità che le hanno regalato la partecipazione a Uomini e Donne e la storia d'amore così intensa con Andrea hanno saputo giocare a suo favore e questo annuncio ha subito suscitato grande entusiasmo tra i fans della coppia. Ma non sarà l'unico impegno importante della bella Giulia nei prossimi mesi. Se infatti è molto difficile, praticamente impossibile che lei e Andrea Damante partecipino come coppia alla prossima edizione di Temptation Island, invece crescono le possibilità di vederla come concorrente del secondo Grande Fratello Vip che comincerà nella seconda metà di settembre in prima serata su Canale 5.

