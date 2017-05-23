Home Gossip Uomini e Donne gossip: Desirée contro Mattia Marciano

di Redazione 23/05/2017

La stagione di Uomini e Donne si è conclusa con la scelta dei tre tronisti Marco, Luca e Rosa mentre l'unica ad uscire da sola dal dating show di Canale 5 è stata Desirée Popper. Ma a distanza di giorni dalla decisione della modella brasiliana la polemica rimane accesa soprattutto per i suoi rapporti con Mattia Marciano che fra i corteggiatori è stato certamente il più deluso anche perché pensava di poter conquistare il suo cuore. Nell'ultimo periodo l'ex tronista ha scelto di mantenere il silenzio per evitare ogni forma di ulteriore polemica, ma in compenso di hanno pensato i suoi fans e in particolare ha fatto discutere un post pubblicato sul profilo Instagram di Mattia che critica pesantemente il corteggiatore, apparso felice e sorridente accanto all'ex collega Giulia Latini: “Tutte ste IG stories dove è felice all'ennesima potenza – si legge - proprio non le capisco. Se dopo una settimana e 2 giorni riesce a dimenticare tutto quello che lui diceva di provare, ossia sentimenti molto forti, mi sono innamorato... tanto di cappello veramente...”. Un commento pesante ma civile sulla presunta mancanza di coerenza da parte di Marciano che sembra aver archiviato in fretta l'amarezza della mancata scelta. Ma la notizia vera è che tra i 'like' ricevuti da questo commento spicca proprio quello di Desirée che sembra quindi dare ragione a chi critica il suo ex corteggiatore. Eppure prima di andarsene si era espressa favorevolmente su di lui. Cosa le ha fatto cambiare idea così in fretta?

