Sossio Aruta del Tono over, in lacrime per la ex moglie

di Redazione 21/05/2017

Nelle ultime due stagioni Sossio Aruta è diventato un protagonista assoluto del Trono Over dopo essersi fatto conoscere dal grande pubblico come concorrente del talent Campioni, ma questo non è servito a fargli ritrovare un buon rapporto con l'ex moglie Rossella. Come confermano infatti le ultime news di Uomini e Donne sul 'cavaliere' campano, la signora fino ad oggi era rimasta in silenzio ma ora ha deciso di sfruttare le pagine del settimanale 'DiPiù' per raccontare come vive la situazione di disagio con l'ex marito. Rossella avvisa tutti, perché l'immagine che Sossio dà nel Trono Over è molto diversa da quella che ha con la sua famiglia. L'ex moglie infatti lo accusa di perdere tempo in televisione mentre dovrebbe trovarsi un lavoro vero perché in tutto questi anni non ha mai pagati gli alimenti che sono stati stabiliti da un giudice e anche quando stavano ancora insieme, era più il tempo che passava nei locali di quello in casa. Ma la signora nota che nulla è cambiato perché anche a Uomini e Donne cambia una donna dopo l'altra ed è rimasto il ragazzo di sempre senza crescere. La risposta di Sossio è arrivata nelle ultime ore su Instagram. Il 'cavaliere' ha postato su Instagram una sua foto in lacrime e ha spiegato anche i motivi: “Un dolore incolmabile… non avrà mai fine! Staccarsi dai propri figli e non per mio volere… vi odio con tutto me stesso! Dedicato a tutte quelle vittime come me!”. Molti hanno notato che le parole di Aruta sono arrivate solo dopo quelle della moglie e le critiche nei suoi confronti non sono mancate.

