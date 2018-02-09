Home Gossip Verissimo Eva Henger: In Francesco ho rivisto mio figlio

Verissimo Eva Henger: In Francesco ho rivisto mio figlio

di Redazione 09/02/2018

A Verissimo arriva Eva Henger e ancora una volta l'argomento base dell'intervista sarà proprio lui, Francesco Monte. Nonostante la possibilità di alcuni provvedimenti legali che potrebbe prendere anche la direzione dell'Isola dei famosi, Eva Henger rincara la dose alle sue accuse e a Silvia Toffanin dice: "In Francesco rivedo mio figlio" Eva Henger contro tutti La situazione di Eva Henger non accenna a migliorare. L'ex pornostar questo fine settimana sarà ospite a Verissimo e quindi di Silvia Toffanin. In occasione della sua intervista ha raccontato quale dramma sta vivendo in questi giorni, continuando però a parlare di Francesco Monte e della droga che avrebbe assunto nei giorni precedenti all'Isola dei Famosi 2018. Se ben ricordate nel corso dell'ultima settimana sono stati diversi gli esponenti del mondo dello spettacolo che si sono schierati contro Eva Henger, uno di questi è stato Alfonso Signorini che ha riportato alla memoria di tutti quanto successo al figlio della ex pornostar. Chiara Nasti sul caso Francesco Monte A far ritorno in Italia in questi giorni c'è stata anche Chiara Nasti. La fashion blogger ha deciso di lasciare L'Isola dei Famosi 2018 per ricongiungersi con la sua famiglia, Ma quale non riesce a vivere lontana. Alla base del suo ritiro c'era anche la voglia di tornare tra le braccia del suo fidanzato. In questi giorni però la fashion blogger è stata raggiunta anche da Max Laudadio di Striscia la Notizia, il quale gli ha chiesto alcuni chiarimenti riguardante appunto il caso Francesco Monte. In quell'occasione Chiara Nasti ha risposto: "C'eravamo tutti ok, ma non mi voglio scappare da nessuna parte". Eva Henger a Verissimo: il brutto periodo vissuto con mio figlio In occasione dell'intervista rilasciata a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, Eva Henger ancora una volta ha parlato di Francesco Monte collegandolo a quanto vissuto con il figlio. Eva Henger ha spiegato che ha deciso di fare quelle dichiarazioni riguardanti Francesco Monte proprio per quello che è successo qualche anno fa al figlio Riccardo. "Quando Riccardino venne fermato dai Carabinieri mentre stava comprando della marijuana da una persona straniera. I carabinieri mi chiamarono Perché all'epoca lui era minorenne. Oggi Riccardo ha 23 anni e da quattro anni e pulito, Ma quel periodo è stato un incubo Per me. Quindi vedere un altro ragazzo per gli stessi atteggiamenti di mio figlio mi ha fatto male, non volevo rivivere la stessa situazione, volevo vivere una bella esperienza".

