Grande Fratello Vip 2017, Giulia e Elettra assenti

di Redazione 26/08/2017

L'unico dato certo sulla seconda stagione del Grande Fratello Vip sono gli spot con Ilary Blasi che in questi giorni stanno passando sulle reti Mediaset. La showgirl romana ci sarà sicuramente e con lei anche Alfonso Signorini come opinionista, mentre il cast dei concorrenti nonostante le numerose anticipazioni tv delle ultime settimane rimane ancora un mistero. In dubbio infatti, almeno tra i nomi che sono stati dati per certi fino ad oggi, oltre a Cristiano Malgioglio che ha svelato di voler sciogliere le riserve soltanto la prossima settimana perché impegnato a registrare il suo nuovo disco, ci sono anche due tra le gieffine più attese, Giulia De Lellis ed Elettra Lamborghini. L'ex corteggiatrice romana, da quasi un anno e mezzo compagna di Andrea Damante, non ha mai confermato ufficialmente la sua presenza anche se non ha fatto nemmeno nulla per smentirla, mentre la ricca ereditiera lanciata da Geordie Shore e Riccanza aveva anticipato di sentirsi stanca dopo due anni vissuti a tutta e di non sentirsi pronta per un impegno come il GF Vip. Molti avevano pensato ad una tattica, eppure giovedì quando gli altri protagonisti del reality si sono ritrovati a Roma per gli shooting fotografici di presentazione le indiscrezioni dicono che Giulia ed Elettra erano assenti non giustificate. La De Lellis su Instagram ha fatto sapere di essere in montagna con l'ex tronista mentre l'altra sta per volare negli Usa. Si saranno messe d'accordo con la produzione per realizzare i loro scatti in un'altra occasione oppure tutti quelli che le hanno date per certe si sono sbagliati? Presto arriverà la risposta.

