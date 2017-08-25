Loading...

Grande Fratello Vip, Malgioglio fa il misterioso

25/08/2017

Cristiano Malgioglio rimanda alla prossima settimana la comunicazione ufficiale sulla sua partecipazione al GF Vip Secondo le ultime anticipazioni tv sul cast del Grande Fratello Vip il nome di Cristiano Malgioglio è dato per certo e lo ha confermato anche 'Tv Sorrisi e Canzoni'. Eppure il noto contante e opinionista tv almeno per il momento non si vuole sbilanciare anche perché forse ha capito che così' facendo si crea ancora maggiore attesa attorno alla sua figura. Sono stati molti infatti i suoi fans che nelle ultime ore gli hanno chiesto notizie via social e alla fine Malgioglio ha deciso di rispondere con un post su Instagram che però non svela la sua scelta. Una risposta definitiva infatti arriverà soltanto la prossima settimana perché per il momento il suo impegno primario è quello di terminare le registrazioni del nuovo album: “Sono molto felice perché il lavoro è pazzesco. Attualmente nella mia testa c’è il mio disco con canzoni bellissime. Tanto ritmo, ritmo ritmo… come la mia vita”, ha scritto Cristiano lasciando ancora un velo di mistero sulla sua nuova avventura anche se in realtà era stato lui stesso il primo a dire che sarebbe entrato nella Casa. Intanto però, confermando la sua vena ironica e polemica, sempre via social Malgioglio ha lanciato una frecciatina a Belen Rodriguez protagonista di una furiosa polemica per il compenso eccessivo che le verrà dato come madrina del Festival del Peperoncino in Calabria, terra natale del cantante: “C'è gente che prende più di 30 mila euro per la Sagra del peperoncino. A me ne offrono 5 per la Sagra dell'uva. Ho detto grazie, non sono interessato”, ha twittato.
