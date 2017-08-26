Home Gossip Paola Caruso, dall'Isola a corteggiatrice in Spagna

di Redazione 26/08/2017

Ormai non ci sono più dubbi: il futuro televisivo di Paola Caruso, almeno per i prossimi mesi, sarà un Spagna. Dopo essere diventata un idolo del pubblico come concorrente a Supevivientes, il corrispettivo spagnolo della nostra Isola dei Famosi, nella quale non ha vinto ma è stata sicuramente la più popolare, ora l'ex 'Bonas' di Avanti un altro! torna di moda a Telecinco per la sua partecipazione a Mujeres y Hombres y viceversa. Il dating show spagnolo nasce dal format di Uomini e Donne e la formula è praticamente la stessa, con tronisti e corteggiatori. La provocante Paola nei giorni scorsi è stata invitata dalla redazione a partecipare prima come opinionista e successivamente con una sorpresa per tutto il pubblico. Qualcuno pensava che fosse lì per diventare la nuova tronista ed entrare così in concorrenza con il suo nemico giurato di Supervivientes, Ivan Gonzalez, e invece la Caruso ha accettato di fare la corteggiatrice per trovare finalmente quell'amore che in Italia ancora le manca. E le occasioni non le mancheranno perché come ha segnalato il blog Bitchyf è bastata la sua presenza nella prima puntata della nuova stagione di Mujeres y Hombres y viceversa per farla notare subito da uno dei nuovi tronisti, Christian, che le ha subito chiesto di fermarsi per lui. Paola non aspettava altro e quindi comincerà la sua avventura come corteggiatrice. Sarà la volta buona per sistemarsi?

