Uomini e Donne news: Soleil Sorgé contro tutti

di Redazione 01/10/2017

Ormai è guerra aperta fra Soleil Sorgé da una parte, Gianmarco Onestini (fratello dell'ex tronista Luca) e Federica Benincà dall'altra. Tutto è nato dopo le immagini della ex corteggiatrice in giro per Milano con Marco Cartasegna, che con Onestini aveva condiviso il trono e inizialmente era anche molto preso della modella italo-americana. Il fratello dell'ex tronista, attualmente al GF Vip 2017 l'ha criticata pesantemente e anche Federica, che pure dopo Uomini e Donne le era rimasta amica, ha trovato inopportuna quella frequentazione ma ora Soleil passa al contrattacco. La ragazza ha deciso di non farsi passare addosso le accuse e con una serie di Instagram Stories ha replicato ad entrambi concentrandosi soprattutto sul futuro cognato. Non capisce le sue accuse, nate forse per avere qualche follower in più e non doverseli quindi pagare, oppure per un paio di inquadrature in più quando sarà ospite in studio e per avere più successo con le ragazze. Lei invece non avrebbe mai tradito suo fratello ma nemmeno lui e si augura che un giorno capisca il concetto di famiglia. Gianmarco Onestini però ha deciso di controbattere, dicendo che si sarebbe aspettato almeno una spiegazione su quelle uscite notturne e non è attaccando gli altri che ci si pulisce la coscienza, quindi chi ha fatto una brutta figura è solo lei. Ma Soleil ce l'ha anche con l'ex amica Federica. Le ricorda di averle sempre portato rispetto, di averle raccontato tutto senza nascondere nulla e onestamente: “Prima mi ringrazi per averlo detto e poi pubblichi video ‘mettendo i puntini sulle i’. Mi pento solo di aver creduto nell’amicizia. E mi chiedo perché il confronto privato non sia stato scelto come avrei fatto io…”. Anche qui però c'è la replica: la Benincà si chiede perché non le abbia detto subito di aver incrociato il suo ex a Milano, ma l'abbia fatto dopo quattro giorni. La guerra è solo all'inizio.

