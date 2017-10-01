Home Gossip Registrazioni Uomini e Donne: Mattia e Paolo, rivalità infinita

Registrazioni Uomini e Donne: Mattia e Paolo, rivalità infinita

di Redazione 01/10/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne hanno confermato una volta di più la rivalità tra i due nuovi tronistì, Mattia Marciano e Paolo Crivellin che continuano a contendersi le corteggiatrici per le esterne e a punzecchiarsi in studio. Molto contesa è soprattutto Angela che ancora una volta ha deciso di uscire con entrambi perché non ha preso una decisione definitiva per chi dichiararsi e deve chiarirsi le idee. Così, anche se con Mattia c'è stata una passeggiata romantica e poi un lungo discorso, decisiva è stata l'esterna fatta dalla corteggiatrice con Paolo. Sono stati al supermercato, poi a casa dove gli ha cucinato qualcosa ed evidentemente è scattata la scintilla perché alla fine Angela decide di dichiararsi per lui deludendo così Marciano che non l'ha presa benissimo ma ora dovrà concentrarsi sulle altre. Sabrina Ghio invece ha deciso ancora di uscire con Nicolò Fabbri, Nicolò Raniolo e Fabrizio. Il momento migliore è stato con Raniolo anche se la tronista gli ha confessato di aver paura di soffrire nuovamente ma intanto al momento sembra lui quello che le piace di più e ha maggiori chances di essere scelto. Alex Migliorini ha proseguito la sua conoscenza di Claudio, Alessandro e Matteo. Il feeling che si è creato con il primo é evidente, come dimostrano anche gli sguardi teneri tra i due e la commozione del corteggiatore quando ha rivisto quelle immagini. Alessandro invece secondo molti a cominciare da Mario Serpa, nuovo opinionista di UeD, sembra più interessato ad apparire che a cercare una storia. E Matteo, che pure con il tronista gay si è trovato molto bene, ha ammesso che il suo rivale più temuto è proprio Claudio.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp