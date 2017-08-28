Home Gossip Uomini e Donne, Tina Cipollari cancella la crisi

di Redazione 28/08/2017

Martedì 29 agosto sono in programma le prime registrazioni di Uomini e Donne e salvo sorprese dell'ultimo minuto toccherà alla presentazione dei nuovi tronisti mentre gli Over entreranno in scena più avanti. Ma sarà anche l'occasione per rivedere in studio i due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari che è reduce da un'estate molto turbolenta, almeno a giudicare da quello che hanno scritto per settimane le riviste e i blog di gossip. Il suo matrimonio con l'ex tronista Chicco Nalli sembrava in profonda crisi, ad in passo dall'addio, e i due avevano passato anche le vacanze separati dando una prova ulteriore del loro periodo difficile. E invece non è vero nulla perché come ha raccontato la stessa Tina intervistata da 'Novella 2000' in questo ultimo periodo prima di riprendere a lavorare sono stati tutti in vacanza insieme coni tre figli (Mattias, Francesco e Gianluca) e non hanno nessuna intenzione di cambiare idea: “Siamo una famiglia unita e non capisco perché qualcuno voglia dividerci. La pausa era riferita al mio lavoro, per me è stato un anno magico, pieno di impegni e successi. Siccome anche il prossimo sarà pieno di impegni volevo riposare. La pausa però non era da mio marito”. Un anno fa la Cipollari era stata per molto tempo lontana da casa per la sua partecipazione alla quinta stagione di Pechino Express, il game show di Rai 2 nel quale non aveva vinto ma era stata grande protagonista, e al suo ritorno aveva trovato una situazione caotica in casa. Ora invece non ha mai perso d'occhio il marito e i figli, ben felice di potersi godere le vacanze con loro perché l'amore per Chicco non è cambiato.

