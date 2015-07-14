Home Gossip Scialpi si sposa con Roberto Blasi: data e location top secret

di Redazione 14/07/2015

Il noto cantante italiano Scialpi, al secolo Giovanni Scialpi, ha deciso di sposarsi con l'uomo che ama ormai da 6 anni, Roberto Blasi. Scialpi e il suo compagno convoleranno a nozze alla fine di agosto, ma non si conoscono data precisa e location. Scialpi si sposa, dunque, e rappresenta il primo personaggio pubblico italiano a fare tale scelta in uno Stato che ancora non ha legalizzato le nozze tra persone dello stesso sesso. La notizia è stata resa nota proprio da Scialpi, che probabilmente parteciperà alla prossima edizione di Pechino Express: "Dopo sei anni di convivenza abbiamo deciso, durante un viaggio all'estero, di compiere questo passo". Tanti auguri, allora, a Scialpi e Roberto Blasi.

