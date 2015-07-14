Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Scialpi si sposa con Roberto Blasi: data e location top secret

Redazione Avatar

di Redazione

14/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il noto cantante italiano Scialpi, al secolo Giovanni Scialpi, ha deciso di sposarsi con l'uomo che ama ormai da 6 anni, Roberto Blasi. Scialpi e il suo compagno convoleranno a nozze alla fine di agosto, ma non si conoscono data precisa e location. Scialpi si sposa, dunque, e rappresenta il primo personaggio pubblico italiano a fare tale scelta in uno Stato che ancora non ha legalizzato le nozze tra persone dello stesso sesso. La notizia è stata resa nota proprio da Scialpi, che probabilmente parteciperà alla prossima edizione di Pechino Express: "Dopo sei anni di convivenza abbiamo deciso, durante un viaggio all'estero, di compiere questo passo". Tanti auguri, allora, a Scialpi e Roberto Blasi.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Juventus, Dyabala e Zaza: obiettivo vincere e fare bene

Articolo Successivo

Patty Pravo: topless mozzafiato su Facebook, 67 anni e non dimostrarli

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019