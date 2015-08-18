Home Sport Lazio-Bayern Leverkusen, Mauri carica tifosi: "Obiettivo Champions League"

Lazio-Bayern Leverkusen, Mauri carica tifosi: "Obiettivo Champions League"

di Redazione 18/08/2015

Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, è elettrizzato e invita i tifosi biancocelesti ad accorrere all'Olimpico per assistere al match contro il Bayern Leverkusen, valido per i preliminari Champions "Stasera tutti all' ?#Olimpico? ad urlare! Forza ragazzi! Obiettivo Champions League", ha scritto Mauri su Facebook. Intanto la Lazio è compiaciuta per il numero dei biglietti venduti fino ad oggi. Marco Canigliani, responsabile del marketing laziale, ha asserito: "Per questa sera siamo arrivati a quota 37.000 tagliandi venduti, prosegue la vendita. Per la partita di questa sera ci siamo avvicinati alle 37.000 presenze, abbiamo buone possibilità di toccare le 40.000 unità. Ricordiamo che c’è ancora disponibilità per il Distinto Sud Est, per la Tribuna Tevere Top e la Tribuna Monte Mario. Per la campagna abbonamenti ci aspettiamo un’impennata negli ultimi giorni, sicuramente ci sarà la possibilità di prolungare i termini per l’acquisto". Lo spareggio di Champions League tra Lazio e Bayern Leverkusen inizierà alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti hanno agguantato lo spareggio in quanto si sono classificati terzi nello scorso campionato di serie A; il Bayern Leverkusen, invece, è arrivato quarto nella Bundesliga. La fase a giorni della Champions League inizierà il prossimo 15 settembre. La Lazio darà il massimo per esserci, anche perché consente al club di ottenere interessanti ritorni economici, non solo relativamente agli sponsor. Non sarà facile, stasera, per la Lazio, squadra che dovrà fare a meno sia del portiere titolare, Federico Marchetti (due costole rotte durante un allenamento) che dell'attaccante Filip Djordjevic (problemi al malleolo) e il difensore Stefan Radu (squalificato). Lazio e Bayern Leverkusen giocano un calcio simile. Vero è che, forse, i tedeschi partono più avvantaggiati sul lato fisico, visto che in Germania ol campionato è già iniziato: il Bayer Leverkusen ha battuto, la scorsa settimana, l'Hoffenheim. I biancocelesti, stasera, dovranno stare molto attenti specialmente alle incursioni degli attaccanti Stefan Kießling e Son Heung-Min. Il tallone d'Achille dei tedeschi è senza dubbio la difesa, fatta prevalentemente da giocato giovani e con poca esperienza. Il match verrà trasmesso su Canale 5 ma è visibile anche in streaming su Sportmediaset e sulle diverse app ad hoc. Chi vincerà secondo voi? Il ritorno si giocherà in Germania il prossimo 28 agosto.

