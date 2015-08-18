Home Spettacoli Morgan Freeman addolorato: nipote E'Dena uccisa da ex fidanzato

Morgan Freeman addolorato: nipote E'Dena uccisa da ex fidanzato

di Redazione 18/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Momento da dimenticare, decisamente, per il grande attore Morgan Freeman, in quanto nelle ultime ore è morta la nipote E'Dena. Il cadavere della ragazza è stato trovato domenica scorsa a New York Secondo le ultime informazioni, la 33enne E'Dena Hines, nipote acquisita del grande attore Morgan Freeman, è stata accoltellata per strada, a New York. Vicino al cadavere della ragazza c'era il fidanzato che si dimenava e gridava frasi religiose. Morgan ha subito postato un messaggio su Facebook per ricordare l'amata nipote, anche lei attrice: "Il mondo non conoscerà mai la sua arte, il suo talento, e quanto lei aveva da offrire. I suoi amici e la sua famiglia hanno avuto la fortuna di averla conosciuta come persona. La sua stella continuerà a brillare nei nostri cuori, pensieri e preghiere. Possa riposare in pace". Lamar Davenport, rapper, attore ed ex fidanzato della nipote di Freeman è stato bloccato e portato in un ospedale psichiatrico per accertamenti. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto l'uomo, inginocchiato vicino al cadavere di E'Dena, che gridava: "Uscite demoni, vi ho cacciato nel nome di Gesù Cristo!". Il personale sanitario è arrivato subito sul posto, tentando di rianimare la 33enne che, successivamente, è stata portata all'Harlem Hospital. C'era grande feeling tra E'Dena e Morgan, tanto che qualcuno, nel 2012, diffuse la voce di una liaison tra i due. Freeman smentì categoricamente l'indiscrezione, ricordando che era solamente molto legato alla nipote. La Hines era ultimamente impegnata a New York sul set di un film. A lei piaceva molto recitare e, recentemente, aveva sottolineato sul suo blog che per lei era un sogno recitare in una pellicola indipendente. Le riprese del film erano iniziare lo scorso mese. E'Dena Hines era la nipote della prima moglie di Morgan Freeman, Jeanette Adair Bradshaw, con cui l’attore è stato legato per 12 anni, fino al 1979. Terminiamo questo post con alcune parole scritte da E'Dena, lo scorso mese, sul suo blog: "Il mio sogno si è avverato ed è solo l’inizio. A volte la vita ti fa venire voglia di mollare o rinunciare ai tuoi sogni, ma a volte ti dà la forza per apprezzarla quando arriva il lieto fine".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp