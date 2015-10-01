Loading...

"REVENANT - REDIVIVO": LEONARDO DI CAPRIO MANGIA FEGATO BISONTE

01/10/2015

Leonardo Di Caprio torna con "Revenant- Redivivo", interessante pellicola diretta da Alejandro Gonzalez Inarritu, in cui interpreta un uomo che si vendica dopo essere stato abbandonato dai propri compagni mentre lottava tra la vita e la morte

  Nelle ultime ore è uscito il trailer di "Revenant - Redivivo", film che già sta facendo parlare di sé, non fosse altro per il cast e la storia. Di Caprio si vendica dopo essere stato lasciato solo e moribondo nella natura selvaggia, dai suoi amici. Molti ritengono che Di Caprio probabilmente otterrà un Oscar grazie a "Revenant-Redivivo", visto che ha dato il meglio di sé nella pellicola: lo scenagrafo Jack Fisk ha rivelato che il celebre attore, fervido vegetariano, ha addirittura mangiato il fegato di un bisonte per accentuare il realismo. Nel film si sentono urla e si vedono inseguimenti. Di Caprio fugge e combatte contro feroci orsi. Insomma, "Revenant - Redivivo" non è assolutamente un film noioso, e poi la presenza di Leonardo Di Caprio è un valore aggiunto. Un encomio anche al regista Inarritu, che dopo "Birdman" cerca di ottenere un grandissimo successo e la consacrazione nell'alveo dei cineasti più importanti al mondo. Alejandro è stato bravissimo a tenere sempre la cinepresa 'attaccata' a Leonardo, cercando di cogliere qualsiasi movimento e sensazione. Tutti gli elementi per un trionfo, insomma, ci sono. Bisognerà vedere cosa ne penserà l'Academy. Intanto non possiamo fare altro che attendere l'uscita di "Revenant - Redivivo", prevista il prossimo 26 gennaio. Leonardo Di Caprio ha dimostrato ancora una volta di sapersi calare in qualsiasi ruolo.
