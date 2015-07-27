Home Musica New York, Lady Gaga canta "Ordinary Love" con U2 al Madison Square Garden

di Redazione 27/07/2015

Lady Gaga e gli U2 insieme al Madison Square Garden. E' successo ieri, 26 luglio 2015. La band irlandese era salita sul palco per la prima tappa newyorkese del su Innocence + Experience Tour e, a un certo punto, si presenta Lady Gaga, newyorkese doc, che si siede al pianoforte e inizia a suonare e cantare Il pubblico è andato in visibilio dinanzi agli U2 e Lady Gaga. La popstar di origini italiane ha stupito ancora una volta, non mostrandosi minimamente intimorita dagli U2, band che era già famosa quando lei ancora andava a scuola e non era conosciuta da nessuno. Chi si trovava al Madison Square Garden, ieri, ha potuto perciò assistere a un concerto unico. Lady Gaga ha cantato "Ordinary Love" assieme agli U2 e tutti hanno applaudito. A un certo punto, a calamitare l'attenzione non sono stati Bono Vox e compagni ma Lady Gaga, anche perché indossava solo reggiseno e mutande. Ennesima trovata vincente di Miss Germanotta.

