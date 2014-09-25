Mykonos, la città della libertà - Video
di Redazione
25/09/2014
Tra i tanti servizi andati in onda ieri sera al programma LE IENE condotto dalla spettacolare Ilary Blasi e il simpaticissimo Teo Mammucari, uno tra i servizi che ha colpito maggiormente l'attenzione del pubblico soprattutto quello più giovane è il servizio della Iena Enrico Lucci a Mykonos. Come ha detto Enrico Lucci, ci sono diversi tipo di vacanze e a Mykonos è un "maialaio". Nell'isoletta Greca infatti, sembra proprio non ci sia alcun limite, l'inviato de Le Iene ne ha viste veramente di tutti i colori. Sembra proprio che il TOP del diverimento sia al Tropicana Club di Sasà (Sasà è il noto "animatore" famoso per le sue "vesti" molto particolari). Nel servizio oltre a vedere scene di chi vomita ubriaco, chi gira nudo in tutta tranquillità, chi ha rapporti carnali in pubblico senza un minimo di vergogna e rispetto verso gli altri, la Iena di Italia 1 intervista anche il famoso Sasà, il quale confessa di aver creato questo personaggio dopo essere stato cacciato dalla polizia. Infatti, Sasà prima era un poliziotto ma poi è stato cacciato perché accusato di aver malmenato un ragazzo omosessuale, ma lui nega queste dicerie e afferma di non avere proprio nulla contro gli omosessuali. Enrico Lucci gli chiede se venendo a Mykonos la sua vita fosse cambiata anche economicamente dato il grande successo che riscuote Sasà, il quale dice che di soldi se ne fanno, addirittura fino a 200.000 € al giorno ma purtroppo lui non è il proprietario del Tropicana Club quindi lui raccoglie le briciole e i soldi veri li vede chi sta sopra di lui, nonostante sia diventato il GURU di Mykonos. Infine, Enrico Lucci gli chiede se vorrebbe tornare in Italia a lavorare in polizia e lui risponde di si. A quanto pare nonostante movida e tutta la libertà che offre mykonos a Sasà gli manca casa, l'italia. Per guardare il servizio di Enrico Lucci a Mykonos cliccate QUI.
