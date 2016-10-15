Home Gossip UeD news Trono Classico: tante liti per Clarissa e Riccardo

di Redazione 15/10/2016

Le ultime registrazioni del Trono Classico e Gay hanno mescolato ulteriormente le carte come confermano le ultime news di UeD, perché quelle che sembravano certezze per Clarissa Marchese e Riccardo Gismondi invece si sono trasformate in dubbi, con momenti anche di alta tensione fra i due tronisti e i loro corteggiatori. Clarissa Marchese sembrava ben indirizzata dopo aver eliminato Miguel, perché il feeling con Simone Cipolloni è grande come hanno notato anche gli opinionisti e il pubblico. Invece nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne tra i due ragazzi sono cominciati i primi attriti: il corteggiatore ha pensato di fare colpo sull’ex Miss Italia invitandola per un’esterna nella zona di Verbania dove è nato e ha vissuto prima di spostarsi a Milano, ma i due hanno mostrato una certa freddezza perché lui ha ammesso di non aver pensato sempre alla tronista nei giorni precedenti mentre lei sembra attratta anche da due nuovi corteggiatori. E anche Riccardo Gismondi è andato in crisi con Martina Luchena, da molti indicata come sua possibile scelta. La ragazza infatti non ha gradito il ritorno di Giorgia come sua possibile concorrente per il cuore del tronista e gli ha chiesto spiegazioni, ma Riccardo dice di non avere bisogno di scusarsi. Comunque Martina decide di rimanere perché il suo sentimento è vero e vuole vedere come andrà a finire.

