Polignano a Mare ricorda Domenico Modugno con "Meraviglioso Modugno": tanti artisti sul palco

03/08/2015

Domenico Modugno, uno dei più grandi cantanti italiani di sempre viene omaggiato, ogni anno, a Polignano a Mare con un evento a cui partecipano tanti artisti italiani, molto noti in Italia e in tutto il mondo

  Polignano a Mare, lo ricordiamo, fu la città natia di Modugno. Tra poco, nella città pugliese si omaggerà il famoso cantautore proprio nel 60esimo anniversario del "Vecchio Frac", una delle sue più celebri ballate, scritta nel 1955. "Vecchio Frac" è ispirata a una storia veramente accaduta, quella del suicidio  del principe Raimondo Lanza di Trabia, marito dell'attrice Olga Villi. L'uomo si lanciò da una finestra dell'Hotel Eden di Roma. Tanti, quest'anno, gli artisti famosi che saliranno sul palco per ricordare Domenico Modugno, come Niccolò Fabi, Ornella Vanoni e Nina Zilli. Presente anche Giovanni Caccamo, il vincitore dell'ultimo Sanremo Giovani. Appuntamento, allora, a Meraviglioso Modugno. L'evento inizierà il 28 agosto, alle ore 21.00, in piazza Aldo Moro. I conduttori saranno Stefano Senardi e Maria Cristina Zoppa.
