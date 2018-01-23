Regalare un orologio, l'idea di classe adatta a tutte le occasioni
È un dono raffinato che può arrivare in un momento importante della vita, in una ricorrenza da ricordare - come una laurea o un 18esimo compleanno - e adatto sia a lui che a lei. Regalare un orologio è una scelta sempre riuscita. Ma non bisogna assolutamente spaventarsi di fronte a questa ipotesi se si pensa al fattore esclusivamente economico. Oggi, infatti, esistono in commercio modelli davvero per tutte le tasche, e non per forza occorre spendere somme improponibili lontane dalle nostre reali possibilità. Certo, è pur vero che ormai l'orario lo si può leggere dallo smartphone e da qualsiasi dispositivo mobile che accompagna le nostre giornate. Ma l'orologio resta un accessorio che non perde valore, che ben si adatta ad ogni moda e che non può mancare al polso di una persona di classe. Un elemento che deve essere necessariamente preciso, affidabile ed efficiente. Ma quale modello scegliere? Se il destinatario del nostro regalo è un uomo orientato allo sport, un cronografo o uno smartwatch potranno fare al caso suo. Nella prima ipotesi, punteremo a un modello realizzato in acciaio o in gomma, resistente a qualsiasi tipo di situazione estrema. Con gli smartwatch, invece, scegliamo di regalare un modello elettronico dalle numerose funzioni: misurare i battiti del cuore, i passi, le ore di sonno e tanti dettagli che caratterizzano proprio il settore del fitness e della salute. Un orologio con un cinturino in pelle è una scelta sicura, un accessorio prestigioso decisamente perfetto da indossare in ogni occasione. Altrettanto valido è un orologio con cinturino in acciaio, materiale resistente che non passa mai di moda. E il movimento? C'è quello meccanico, il movimento al quarzo - solitamente presente negli orologi di fascia media - e la versione a carica automatica, ovvero che si ricarica grazie al movimento del polso. Da non sottovalutare anche la cassa che custodisce le numerose componenti meccaniche. Frequentemente realizzata in acciaio inox, in alcuni modelli la cassa è in titanio, materiale leggero ma più costoso. Bulova orologi lavora da sempre dedicandosi alla ricerca e alla massima innovazione tecnologica. In primo piano, l'ottima qualità artigianale che offre ai consumatori l'alta precisione dei suoi orologi. Tra i più amati, il modello della collezione Vintage - cronografo con movimento al quarzo, cassa in acciaio inox, vetro minerale - quello analogico della collezione Dress con cinturino in pelle, e il cronografo resistente all'acqua con cinturino in rubber, datario, lancette e indici luminescenti.
