Home Spettacoli Sara Loreni Canta sul Balcone: Polizia Interrompe Performance

Sara Loreni Canta sul Balcone: Polizia Interrompe Performance

di Redazione 02/11/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Credeva di fare un bel regalo ai suoi fan, ma purtroppo Sara Loreni, la cantante venuta alla ribalta per aver ceduto il posto a un concorrente secondo lei più valido, ad X Factor, è stata fermata dalla Polizia municipale La Loreni si era messa a cantare sul balcone di uno stabile, a Parma, ma dopo 20 minuti circa sono arrivati gli agenti che le hanno imposto di smetterla . Sara non si è opposta ed ha cessato di cantare. Un brutto colpo per la cantante che ama molto esibirsi sui balconi. Successivamente allo stop imposto dalla Municipale, la Loreni ha scritto su Facebook: "Abbiamo nuovi fan, ma purtroppo non potremmo più fare live sul balcone (forse)". Gli agenti sono intervenuti in virtù dell'ordinanza che vieta di cantare in strada. Sara Loreni ha fatto parlare molto di sé, negli ultimi tempi, per essersi ritirata da X Factor, nonostante la sua originalità e il suo talento. Sara aveva estasiato pubblico e giuria ma, improvvisamente, decise di interrompere la sua 'avventura'. Oggi la cantante non si pente della sua scelta, certa che riuscirà a 'sfondare' nel mondo della musica anche senza un trionfo a X Factor . Dopo la sua rinuncia, comunque, Elio l'ha proclamata vincitrice virtuale del talent. La Loreni, lo ricordiamo, ha lanciato il suo primo album, "Mentha", un mix di musica elettronica e acustica. A breve l'artista si esibirà dal vivo in numerose città italiane, ed emozionerà tutti coloro che l'hanno apprezzata durante le performance a X Factor . Sara ha iniziato a suonare una band rock quando aveva 16 anni: "Mi sono complessizzata con la musica elettronica e ho anche studiato jazz. Amo soprattutto scrivere canzoni mie, disegnare una mia cifra stilistica". La Loreni è un'artista talentuosa ed eclettica che ha fatto capire, col suo gesto, che l'onestà intellettuale, alla fine, ripaga. E non poco.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp