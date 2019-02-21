Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi insieme a Uomini e Donne by Night?
Tutto pronto in casa Mediaset per la seconda puntata di Uomini e Donne by Night. Secondo alcuni rumors, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi potrebbero presentarsi insieme alla festa di fidanzamento.
Uomini e Donne by Night la scelta di Lorenzo RiccardiLa seconda puntata di Uomini e Donne by Night, in programma per il 22 febbraio 2019, prevede la scelta di Lorenzo Riccardi e degli scontri con le sue due corteggiatrici: Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Secondo alcune anticipazioni, il tronista spiegherà di non essere ancora pronto per una scelta e il pubblico teme di vedere una nuova puntata dello show di Maria De Filippi senza lieto fine. Lorenzo Riccardi ha affermato in più occasioni di essere confuso tra le due ragazze spiegando di essere a un vicolo cieco, provando gli stessi sentimenti per entrambe. Ma se da una parte troviamo Claudia Dionigi più comprensiva, dall'altra abbiamo Giulia Cavaglia che non a quanto pare non avrebbe accettato di buon grado la confusione di Riccardi. La nuova puntata di Uomini e Donne by Night però potrebbe riservare anche una sorpresa per i fan.
Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi insieme... di nuovo?Poco prima di San Valentino 2019, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno annunciato la fine della loro storia d'amore. La coppia si era messa in gioco a Temptation Island Vip per risolvere dei loro problemi legati alla gelosia eccessiva di Nilufar Addati. I due si sono conosciuti nel programma di Uomini e Donne nel 2018 e solo dopo la scelta è stato reso pubblico lo scandalo legato a Stefano Guglielmini. L'ex corteggiatore dell'Addati ha raccontato di essersi messo d'accordo con la tronista per una scelta pilotata che li avrebbe visti lasciare insieme lo show. Durante la scelta, andata in onda nel mese di maggio del 2018 per Stefano Guglielmini così non è stato dato che la tronista ha lasciato Uomini e Donne con Giordano Mazzocchi. I due ragazzi non fanno più coppia da qualche settimana ma, secondo alcuni rumors, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sarebbero tornati insieme e che la prima uscita ufficiale dopo la crisi potrebbe arrivare a Uomini e Donne by Night.
Nilufar nostalgica racconta la scelta fatta a Uomini e DonneRaffaella Mennoia, storica autrice del programma di Uomini e Donne, ha condiviso un IG Stories pubblicata da Nilufar Addati il 20 febbraio del 2019. L'ex tronista racconta i momenti vissuti in villa i giorni precedenti la scelta. Un video messaggio un po' nostalgico dove afferma: "Prima delle registrazioni stavo sempre in pigiama". Dopo aver visto i video molti fan hanno notato il velo di tristezza sul viso di Nilufar Addati. L'ex tronista e influencer non ha mai nascosto di vivere un periodo brutto della sua vita, dettato dalla fine della relazione con Giordano Mazzocchi, ma i fan della coppia continuano a sperare in un improvviso ritorno di fiamma, annunciato magari sempre a Uomini e Donne.
