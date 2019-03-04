Luigi Mastroianni torna su Instagram: la prima foto con Irene
di Redazione
04/03/2019
Luigi Mastroianni è tornato su Instagram dopo la scelta a Uomini e Donne by Night e per farlo decide di pubblicare la prima foto con la fidanzata Irene Capuano. L'ex tronista catanese ha così archiviato definitivamente la delusione ricevuta da Sara Affi Fella?
Luigi Mastronianni a Uomini e DonneNel 2018 abbiamo avuto modo di imparare a conoscere Luigi Mastroianni come corteggiatore di Sara Affi Fella. Successivamente, invece, questo è stato coinvolto nello scandalo unfollow dopo uno scontro diretto avuto con l'ex fidanzata negli studios di Uomini e Donne prima che cominciasse la sua esperienza nel date show di Maria De Filippi. L'inizio del percorso del ragazzo siciliano però è stato messo alla prova della conoscenza della compagna di trono Mara Fasone. Luigi Mastroianni ha subito detto di esser rimasto colpito dalla ragazza e si essere pronto anche a rivestire di nuovo il ruolo di corteggiatore ma, qualora l'attrazione fosse stata reciproca e la Fasone d'accordo, sarebbe stato disposto a lasciare il programma insieme a lei. Dopo aver avuto modo di confrontarsi con la tronista, Luigi Mastroianni, ha deciso di restare a Uomini e Donne dove ha poi conosciuto e scelto Irene Capuano.
Luigi Mastroianni torna su InstagramIl 4 marzo del 2019, giorni dopo la messa in onda della scelta a Uomini e Donne by Night, Luigi Mastroianni è tornato nuovamente sui social. Il primo post ufficiale è stata un'IG stories, un video che lo mostra insieme al fratello Salvatore e Irene Capuano. Il post successivo invece mostra il tronista catanese insieme alla sua attuale fidanzata. La foto in questione è accompagnata dalla dedica d'amore: "Ci sono cose che non si possono spiegare... Complice". Lo scatto ha ricevuto tantissimi like e commenti in pochissimo tempo, una delle follower di Mastroianni ha scritto: "Bellissima scelta e bellissima coppia!".
Lorenzo Riccardi: "Abbiamo diventati amici"Luigi Mastroianni è stato l'ultimo dei quattro tronisti protagonisti del Uomini e Donne by Night a tornare attivo sui social. A quanto pare il ragazzo catanese ha preferito vivere i primi giorni con Irene Capuano lontano dall'attenzione mediatica che ha caratterizzato il loro percorso a Uomini e Donne. I due attualmente si troverebbero a Catania, città di Luigi Mastroianni, come documentato dalle sue Stories. Ad ogni modo a dover dare l'annunciare il ritorno di Luigi Mastroianni sui social è stato proprio il suo amico, nemico, ex rivale in amore e compagno di trono Lorenzo Riccardi. Nessuno avrebbe mai immaginato che i due potessero instaurare un vero e proprio rapporto d'amicizia... E invece così è stato. Con la simpatia che da sempre contraddistingue Lorenzo Riccardi, in un video Instagram spiega: "Ragazzi non pensavo di riuscire a fare una cosa del genere ma questo è il vero profilo di Luigi Mastroianni. 'Abbiamo diventati amici' adesso".
