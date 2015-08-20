Home Musica Tiziano Ferro e le donne: "Mi fido molto più di loro"

Tiziano Ferro e le donne: "Mi fido molto più di loro"

di Redazione 20/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Le donne sono meglio degli uomini. A dirlo non è una donna ma uno dei cantautori italiani più apprezzati, Tiziano Ferro, reduce da un tour emozionante in Italia e pronto ad iniziare l'European Tour 2015 L'artista di Latina ha rilasciato un'interessante intervista a Vanity Fai, durante la quale ha parlato della sua professione, della sua vita e del rapporto con le donne. "Durante i concerti ho avuto la conferma che la gente è molto più profonda, sensibile e aperta di quello che ci vogliono far credere. E le donne ancora di più, mi fido molto più di loro, non mi stupisce che il mio pubblico sia femminile... A parte il mio manager, io lavoro solo con donne. Hanno la capacità di discernere e di saper leggere le informazioni. Inoltre hanno più forza di volontà, persino fisica, quando è necessario. Mi fido più delle donne che degli uomini", ha asserito Tiziano, che 5 anni fa ha dichiarato al mondo intero di essere gay. Il coming-out è stata una liberazione per lui. "Perché un musicista può essere sciupafemmine, ma non gay? Chi l'ha detto? Sono cliché da cui bisogna uscire. Lo dico sempre a quegli amici, e sono tanti, convinti che nel loro ambiente dichiararsi omosessuale sia un handicap. Basta che lo spieghi con grande semplicità, vedrai che la stima che hanno nei tuoi confronti non cambierà". Ferro, insomma, è la prova che il successo non viene meno se si fa coming-out, anzi nel suo caso la fama è aumentata. "Spesso trattiamo l'amore come qualcosa di privato e invece io 15 anni fa ho fatto un'altra scelta. Ho messo la mia vita a disposizione degli altri: amore, lacrime, fragilità e insicurezze. Alcuni uomini si sentono in imbarazzo a parlare di sentimenti e sono felici di trovare in me un portavoce. Mi piace che i concerti siano anche questo, che abbiano una funzione liberatoria. Se davanti a 50mila persone ti scende una lacrima chi se ne accorge? Ne hai bisogno e te lo concedi, mentre ad una tavolata di amici non lo faresti mai. In tanti, insospettabili, mi hanno confessato che ascoltando L'amore è una cosa semplice una lacrimuccia l'hanno versata", ha aggiunto Tiziano Ferro.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp