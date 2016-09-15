Loading...

Uomini e donne Trono Over, Gemma e Giorgio ai ferri corti

di Redazione

15/09/2016

Tensione altissima tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti nell’ultima registrazione del Trono Over. Come confermano le news di UeD la frequentazione della dama torinese con il nuovo arrivato, Marco, si sta facendo sempre più approfondita e la cosa sembra dare molto fastidio all’ex di Gemma, anche se lui dimostra di non essere interessato. Gemma e Marco dopo la romantica passeggiata al mare che si era quasi conclusa con un bacio, si sono rivisti per un weekend nel quale approfondire la loro conoscenza. Questa volta si è trattato di una cena e il nuovo cavaliere ligure ha rivolto moltissimi complimenti alla donna chiedendole di fidarsi di lui perché i suoi sentimenti sono sinceri e il sentimento è forte. Poi i due sono anche stati in albergo insieme, ma in camere separate, anche se non sono mancate le coccole e i baci. Ma Marco, che pure è reduce da alcune delusioni amorose, fa capire di essere molto interessato. Le news di Uomini e Donne però dicono che Gemma si è arrabbiata molto con Giorgio perché durante la sua esterna non ha fatto altro che ridere e ogni volta che viene intervistato da una rivista di gossip la tira sempre in ballo. E a rincarare la dose ci pensa Laura, amica di Gemma, convinta che l’affascinante cavaliere fiorentino stia rosicando. Lui però ha intenzione di uscire con Tiziana: solo una vendetta o c’è vero interesse?
UeD News: Aldo e Alessia è tutto finito?

UeD news: Teresa e Salvatore sposi, le prime foto

